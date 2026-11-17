En un comunicado difundido este martes, la Multitac anunció una serie de actividades para visibilizar las distintas formas de violencia, promover los derechos humanos y fortalecer la organización ciudadana frente a las violencias que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

"No podemos naturalizar ninguna forma de violencia ni permitir que la explotación de niñas, niños y adolescentes permanezca invisibilizada. La protección de sus derechos y la lucha contra las redes de trata son una responsabilidad colectiva y una obligación del Estado", afirmó la organización feminista sobre uno de los delitos de mayor incidencia en esta región sureña.

En ese sentido, anunció que el sábado 28 de noviembre será la jornada central de movilización, con un taller de carteles, la batucada feminista "Fuego fucsia con ritmo" y la marcha 25N, que recorrerá las calles de Tacna, ciudad limítrofe con Chile, bajo la consigna de 'No a las redes de trata y prostitución de niñas, niños y adolescentes en Tacna'.

Las actividades empezarán el jueves 19 con la Festi Feria de Derechos, la obra teatral Shakesperianas el día 20, y el conversatorio '¿Quién responde por ellos? Trata de niñas, niños y adolescentes en Tacna' el día 24 en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tacna obtuvo 66 sentencias condenatorias por trata de personas y delitos conexos, un volumen que representa más del 30 % de las 218 condenas alcanzadas en todo el país durante ese mismo periodo, lo que convierte a esa región en la de mayor incidencia de ese delito en el país.