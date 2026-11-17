Un comunicado oficial difundido este martes en Lima, señaló que Huaroc participó en el Diálogo Ministerial sobre Manejo Integral del Fuego y Resiliencia a Incendios Forestales y en un panel internacional sobre la preparación de los sistemas financieros ante riesgos físicos climáticos con motivo del fenómeno de El Niño.

"Confiamos en que esta COP entregue resultados. El Perú sabe lo que va a plantear", señaló el ministro.

Huaroc remarcó, en ese sentido, que Perú llega a la COP31 con "propuestas claras" y la expectativa de alcanzar acuerdos concretos, especialmente en financiación climática.

Durante el diálogo, el ministro destacó la importancia de fortalecer la prevención, la preparación y la cooperación internacional frente a los eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño y los incendios forestales.

Destacó, en ese sentido, los avances de su país en prevención de incendios y llamó a fortalecer la cooperación internacional frente a los riesgos climáticos.

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Tras remarcar que estas emergencias amenazan la seguridad de las familias, los medios de vida de las comunidades y los ecosistemas, el ministro sostuvo que el 98 % de los incendios forestales en su país tiene origen humano y que sus efectos se agravan por el cambio climático.

"Como parte de estos esfuerzos, desde el sector ambiental también se vienen fortaleciendo las capacidades operativas en territorio", señaló antes de informar que las autoridades han atendido y extinguido 56 incendios forestales en 20 áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento en el país.

Agregó que el Ministerio del Ambiente también ha conformado un grupo de trabajo sectorial para fortalecer el manejo integral del fuego y resaltó el papel de los pueblos indígenas y sus conocimientos ancestrales en la prevención de incendios.

Huaroc destacó, en ese sentido, la importancia del Plan de Acción de Antalya, que plantea fortalecer la cooperación internacional frente a los incendios forestales que, según dijo, Perú está evaluando para avanzar hacia su adhesión.

Durante el panel sobre sistemas financieros, el ministro abordó los desafíos que representa el fenómeno de El Niño para las familias, la infraestructura y las actividades económicas del su país.

Informó que Perú está impulsando una plataforma con información científica sobre riesgos climáticos al servicio de la banca y las empresas, y resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector financiero para aprovechar la información climática pública, prevenir pérdidas económicas y generar nuevas oportunidades de financiación sostenible.