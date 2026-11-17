"Gracias a sus esfuerzos, las relaciones entre Corea del Sur y Japón han mejorado más que nunca", le dijo Lee a Takaichi durante la reunión, la cuarta que mantienen desde la llegada al poder de la conservadora en octubre del año pasado, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La mandataria, por su parte, destacó la importancia de las relaciones entre Seúl y Tokio en un contexto de incertidumbre geopolítica mundial.

Lee confirmó también que visitará Japón en enero para mantener un nuevo encuentro con Takaichi, tras recibir una invitación de la primera ministra.

Los mandatarios se vieron por última vez en mayo del año pasado, cuando Takaichi visitó la ciudad natal del surcoreano, Andong. Antes, Lee había visitado Nara, donde nació la líder japonesa.

Takaichi, tras su llegada al poder en octubre del año pasado, ha mantenido la conocida como 'diplomacia itinerante' con Corea del Sur relanzada por su predecesor, Shigeru Ishiba, marcada por frecuentes visitas y encuentros entre los mandatarios de los dos países, después de años de roces.