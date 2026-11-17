"Honestamente, en mi opinión personal, Europa no debe emular el ejemplo de Trump o Bukele. Pensemos en cómo tratamos a las personas, qué necesidades sentimos como humanos cuando huimos de situaciones dramáticas como el hambre o la guerra, que van a ser cada vez más exacerbadas en escenarios de cambio climático extremo", dijo Ribera en un encuentro con la prensa.

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron este lunes en Viena un proyecto conjunto con Ruanda para establecer en el país africano un centro al que trasladar a migrantes que hayan agotado las vías legales para permanecer en territorio comunitario y no puedan ser devueltos a sus países de origen.

Todavía en fase de negociación, el proyecto contempla empezar los traslados en 2027 y habilitar inicialmente unas instalaciones con capacidad para alrededor de un centenar de personas.

Los cinco gobiernos sostienen que el mecanismo permitiría acelerar las expulsiones y disuadir la inmigración irregular. Según sus planes, los migrantes trasladados podrían establecerse en Ruanda, con acceso al mercado laboral y a servicios públicos, o regresar voluntariamente a sus países de origen.

La iniciativa se ampara en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, aprobado en octubre con el único voto en contra de España, y que permite a los Estados miembros establecer centros de retorno en terceros países mediante acuerdos que respeten el derecho internacional y los derechos fundamentales.

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Las declaraciones de Ribera contrastan con la posición expresada ayer lunes por la Comisión Europea, cuyo portavoz de Interior, Markus Lammert, acogió "con satisfacción" los esfuerzos de los países promotores y consideró que este tipo de centros pueden contribuir a combatir la inmigración irregular y aumentar la eficacia de las expulsiones.

El proyecto, no obstante, ha suscitado fuertes críticas de organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos, al considerar que deportar migrantes a países con los que no tienen vínculos pueden exponerlos a graves vulneraciones de sus derechos.