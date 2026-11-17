El mayor número de víctimas se registró tras los ataques aéreos contra la fábrica de esponjas Al Khawlani, en la provincia meridional de Al Hodeida, a orillas del mar Rojo, donde 14 personas murieron y 10 resultaron heridas, según indicó el portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, Anees al Asbahi.

Al Asbahi calificó estas cifras de preliminares y señaló que los equipos de defensa civil y de rescate continúan buscando a personas desaparecidas y recuperando a las víctimas en el lugar.

El portavoz añadió que la fábrica sufrió daños considerables y advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar a medida que prosiguen las labores de búsqueda y retirada de escombros.

En la provincia noroccidental de Saada, cuatro miembros de un equipo de desminado y paramédicos murieron y otros tres resultaron heridos en ataques aéreos, informó la cadena de televisión Al Masirah, afín a los hutíes, citando un balance preliminar.

En una declaración aparte, Al Asbahi indicó que dos personas fallecieron y cuatro sufrieron heridas en ataques contra Wadi Al Abu Jubara, en el distrito de Kutaf.

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En Saná, nueve personas resultaron heridas cuando un ataque aéreo saudí alcanzó una fábrica de calzado en el barrio de Al Nahda, precisó Al Asbahi.

El ataque también causó daños en las instalaciones y propiedades de la fábrica.

Las cifras de víctimas y los daños reportados no han podido ser verificados de forma independiente.

Estos ataques se enmarcan en las operaciones de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Los hutíes intensificaron sus ataques contra Arabia Saudí en las últimas semanas como parte de la ofensiva lanzada por los insurgentes yemeníes a mediados de julio, cuando impusieron un bloqueo naval a Riad en respuesta al bombardeo del aeropuerto de Saná días antes.