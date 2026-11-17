"De los 24 ciudadanos indios a bordo, 21 han sido evacuados sanos y salvos a tierra en Khasab (Omán), dos miembros indios de la tripulación han ingresado en el hospital con heridas, mientras que un ciudadano indio sigue desaparecido", detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un comunicado

El ministerio condenó el ataque contra el buque cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) Tara Gas con 25 tripulantes a bordo, entre ellos 24 indios.

El Gobierno también informó que la embajada india en Omán supervisa de cerca las operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades omaníes.

El nuevo recuento de víctimas fue publicado después de que el ministro indio de Puertos, Navegación y Vías Fluviales, Sarbananda Sonowal, asegurara en la red social X que los 24 ciudadanos indios se encontraban a salvo y sin heridas.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) había notificado el lunes el impacto de un "proyectil desconocido" en un buque (cuyo nombre no reveló en ese momento) al norte de Khasab, que provocó un incendio en la sala de máquinas.

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Exteriores calificó la escalada de ataques al transporte marítimo en la región de "profundamente preocupante al suponer una grave amenaza para la seguridad de los marineros civiles", por lo que exigió que se restablezca el libre comercio en las vías navegables internacionales.

Según el último balance ofrecido a principios de este mes por el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, al menos 23 ciudadanos indios han muerto en el conflicto en Oriente Medio, entre ellos 15 marineros.