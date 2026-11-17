Miller, que cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram y suele crear contenido sobre viajes, subió las imágenes a esta red social el pasado fin de semana, según la página web de verificación de datos centrada en Siria 'Kashaffacts', aunque desde entonces han sido borradas.

Las imágenes, difundidas por diversos medios locales, muestran a la actriz en la mezquita de los Omeyas en Damasco, considerada una de más antiguas del mundo y especialmente sagrada para el islam, así como en las ruinas de Palmira (centro) junto a presuntos altos cargos del Ministerio sirio de Cultura.

El pasado de la también 'youtuber' en la industria del porno ha despertado un debate en las redes sociales sobre su presencia en estos lugares, con algunos tachándolo de inapropiado en un país con tendencia a los valores tradicionales y otros defendiendo la universalidad del acceso a los sitios públicos.

Mientras unos internautas insistieron en la santidad de la mezquita, otros dejaron comentarios como "Dios es para todos" o mensajes contra la gente que actúa como policía de la moral en las redes sociales.

El debate se encendió todavía más después de que el Ministerio de Cultura fuera acusado de haber financiado el viaje de la artista, un extremo que ha sido negado por el equipo de verificación de datos Verify-Sy, que afirmó que la aparición de responsables sirios al lado de Miller fue pura casualidad.

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La española, de 36 años, dejó el porno en 2017 y desde entonces se ha dedicado a crear contenido sobre todo relacionado con los viajes.

La polémica llega a punto de cumplirse dos años del derrocamiento del régimen de Bachar al Asad y de la llegada al poder de unas nuevas autoridades emanadas de la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante, lo que ha supuesto un giro hacia el conservadurismo en diversos aspectos de la vida pública.

Paralelamente, el país ha comenzado a abrirse al turismo tras más de 14 años de guerra, sanciones internacionales y violencia.