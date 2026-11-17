El encuentro, el primero entre ambos desde que el mandatario chileno asumió la Presidencia en marzo, tiene lugar en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el miércoles y el jueves en la ciudad meridional china.

La cita se produce tras las críticas de Pekín al acuerdo alcanzado por Chile y Bélgica para presentar una candidatura conjunta a la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, cuyas funciones proponen repartir entre Valparaíso y Bruselas.

China es el principal socio comercial de Chile, mientras que Estados Unidos constituye su mayor inversor extranjero, en un contexto marcado por las tensiones económicas entre ambas potencias.

Kast, que participó este martes en un foro empresarial con más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, también tiene previsto mantener el miércoles un almuerzo con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, según la agenda difundida por la Presidencia peruana.

Durante el evento, defendió que la transición energética y la expansión de la inteligencia artificial (IA) dependen de la minería y que los países productores no se deben limitar a extraer los minerales, sino que también a procesarlos y desarrollar tecnología.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kast llegó a Shenzhen tras realizar una visita a oficial en Vietnam, parte de una gira asiática que concluirá en Japón, donde sostendrá una reunión con su primera ministra, Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.