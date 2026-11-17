“Necesitamos más aviones de combate”, dijo Zelenski de forma remota a los ministros de Defensa de los países que forman el Grupo de Contacto para Ucrania, que se reunían este hoy en Bruselas.

El presidente ucraniano recordó que Ucrania necesita de aviones de combate como los F-16 estadounidenses y los Mirage franceses para poder derribar los nuevos drones rusos de motor a reacción, que son más difíciles de interceptar por las velocidades superiores que alcanzan.

Zelenski lamentó que buena parte de los F-16 que ya tiene Ucrania estén demasiado tiempo fuera de servicio debido a sus requerimientos de manutención, y explicó que dotar a los pilotos ucranianos de este más aviones estadounidenses de este tipo y de cazas Mirage franceses adicionales es la forma más rápida de reforzar las capacidades antiaéreas ucranianas.

El presidente ucraniano señaló asimismo que Ucrania trabaja con Suecia para recibir cuanto antes aviones de combate Gripen y que Kiev espera poder contar también en el futuro con cazas franceses Rafale.

Además, Zelenski insistió ante sus socios en que hagan todo lo posible para hacerle llegar misiles para los sistemas Patriot de los que Kiev depende para derribar los misiles balísticos rusos.

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El presidente ucraniano recordó que las fuerzas rusas atacaron durante la madrugada del mismo martes Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles balísticos ante los que Ucrania es extremadamente vulnerable al no contar apenas con misiles interceptores para Patriot.

Zelenski destacó que Rusia golpeó en este último ataque dos de los puentes sobre el río Dniéper que conectan las dos mitades de Kiev, e hizo también referencia al ataque masivo ucraniano que ha logrado destruir parcialmente el puente de Kerch, que une la península de Crimea ocupada por Rusia con el territorio continental de la Federación Rusa.

El presidente de Ucrania ha animado a los países representados en la reunión a enviar fondos adicionales a Ucrania para que las empresas ucranianas puedan desarrollar más armamento como el utilizado en el ataque al puente de Kerch.

Zelenski ha afirmado que los países europeos que inviertan en ello estarán ayudando a forzar a Rusia a plantearse aceptar el alto el fuego que ofrece Ucrania y tendrán además acceso a armamento de última generación fabricado por los ucranianos y probado en condiciones reales de guerra.