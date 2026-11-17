“Ucrania ha propuesto diez localizaciones más en los partes temporalmente ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia. Nuestro equipo hablará de esto con los mediadores estadounidenses”, escribió Zelenski en X.

El presidente ucraniano rechazó la semana pasada la propuesta formulada por el líder del Kremlin, Vladímir Putin, a los mediadores de EE. UU., Jared Kushner y Steve Witkoff, de declarar una tregua inspirada en la experiencia de Oleshki en la ciudad de Kostiantínivka de la región de Donetsk.

Zelenski dijo que Rusia quiere la tregua en Kostiantínivka para reforzar militarmente a sus tropas y que éstas puedan tomar esta ciudad, donde continúan los combates pese a que Moscú la dio por conquistada en el mes de julio.

Según el presidente ucraniano, los rusos aprovecharon el cese de las hostilidades en Oleshki -de donde fueron evacuadas unas 750 personas que pudieron elegir ir a territorio bajo control ucraniano o quedarse en zona rusa- para mover tropas y equipamiento militar.

La tregua y la operación humanitaria de Oleshki fueron coordinadas por los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, con la mediación de la oficina de la primera dama de EE.UU., Melania Trump.