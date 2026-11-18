Las organizaciones Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center lamentaron en un informe que el ICE "ha convertido de facto Miramar, un lugar identificado públicamente para trámites administrativos y control, en un centro de detención nocturna y de varios días sin proporcionar la infraestructura ni las garantías necesarias para ese uso".

La oficina de Miramar, en el sur de Florida, está diseñada para citas de control migratorio y trámites de procesamiento que no superen las 12 horas, por lo que carece de camas, duchas adecuadas, unidad médica permanente o espacios para visitas confidenciales con abogados, según recordó la denuncia.

Sin embargo, el documento desveló que algunos migrantes han llegado a estar retenidos entre 17 y 27 días.

Además, las entidades señalaron que el centro llegó a acoger a 342 detenidos en un solo día del pasado agosto, pese a que su capacidad oficial es de 56 personas, lo que obligó a muchos a dormir en el suelo o por turnos con las luces encendidas las 24 horas y sometidos a temperaturas extremas.

La queja, presentada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en ingles), también recoge presuntos abusos de poder por parte de los agentes, que presionaron a los detenidos para que firmaran órdenes de salida voluntaria o deportación a cambio de recibir sus medicinas o evitar ser trasladados a centros aislados.

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También, detalla que los agentes bloquearon el acceso confidencial a abogados, y que entre julio de 2025 y julio de 2026 se atendieron 194 emergencias médicas en el recinto.

"Están tratando a la gente peor que a los animales. Incluso a los animales los tratan mejor. (...) La comida es horrible; está caducada y podrida", dijo bajo condición de anonimato una madre que permaneció detenida en el centro nueve días junto a dos hijas.

Por ello, las organizaciones solicitaron al inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, y a las oficinas de supervisión interna del ICE que abran una investigación inmediata, garanticen atención médica urgente a los detenidos y respondan antes del próximo 1 de diciembre con medidas correctivas concretas.

El de Miramar no es el primer centro del ICE que recibe denuncias por hacinamiento y abusos a los detenidos en Florida.

Dos investigaciones del Gobierno de Estados Unidos revelaron condiciones similares en los centros de detención de Alligator Alcatraz y de Krome, el primero de ellos ya clausurado.