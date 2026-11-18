Según detalló en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal en San Juan, Héctor Ramírez Carbó, el pasado 4 de noviembre un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra los 55 integrantes de la organización criminal, provenientes de Aguas Buenas y Cidra, en el centro-este de la isla.

La acusación formal sostiene que, a partir de 2022, la organización distribuyó drogas como heroína, fentanilo, crack, cocaína y marihuana, así como medicamentos controlados como Percocet y Xanax en varios residenciales públicos en Aguas Buenas y Cidra.

Según el pliego acusatorio, la organización transportaba y distribuía cantidades de cocaína medidas en kilogramos en EE.UU.

Los acusados se comunicaban entre sí mediante radios de dos vías y teléfonos móviles, a través de mensajería instantánea y redes sociales.

Asimismo, obtuvieron permisos legales para portar armas de fuego, lo que facilitaba la adquisición de municiones que, en ocasiones, se distribuían entre los miembros de la organización.

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Se alega que algunos miembros de la organización de narcotráfico participaron en actos de violencia, incluidos tiroteos y asesinatos, para mantener el control del narcotráfico en las zonas que dominaban.

Los acusados y sus cómplices utilizaron fotografías, publicaciones en redes sociales y videos -incluidos videos musicales-, los cuales fueron difundidos en diversas plataformas de redes sociales para exhibir su vinculación, poder y dominio sobre las áreas que controlaban.

Los acusados desempeñaron distintos roles para promover los objetivos de la conspiración de narcotráfico, actuando, entre otros, como líderes, proveedores, propietarios de puntos de venta de droga, encargados de hacer cumplir las normas de la organización, mensajeros, vendedores, vigilantes y facilitadores.

Treinta y siete de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico, y 17 de ellos, además, un cargo por posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico.

En caso de ser declarados culpables de los cargos relacionados con drogas, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Si resultan condenados tanto por los cargos de drogas como por los de armas de fuego, los acusados se enfrentan a una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua.

A los acusados por posesión de ametralladoras en el marco de actividades de narcotráfico se enfrentan a una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión, la cual deberá cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra condena impuesta por los cargos de narcotráfico.

Asimismo, todos los acusados enfrentan una solicitud de decomiso de bienes relacionados con el narcotráfico por un valor de 100.000.000 de dólares.