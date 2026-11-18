La disputa comenzó alrededor de las 10.00 hora local (09.00 GMT), después de que el ganado de un pastor entrara en un campo de sésamo situado junto a un punto de agua, según explicó a EFE por teléfono el jefe administrativo de la localidad, Djalal Adoum.

"Un pastor vino a dar de beber a sus animales en un punto de agua no lejos del pueblo y los animales se comieron un campo de sésamo que estaba justo al lado, lo que provocó una pelea entre el pastor y el propietario del campo", relató Adoum.

"El pastor murió y después otros pastores se armaron para vengarlo, lo que desencadenó un enfrentamiento generalizado en el pueblo", añadió.

La violencia se extendió rápidamente entre ambas comunidades y dejó, según el balance provisional de las autoridades locales, al menos 23 muertos y varios heridos.

"Registramos nueve muertos del lado de los pastores y catorce del lado de los agricultores", precisó el jefe.

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Los enfrentamientos entre pastores y agricultores son frecuentes en Chad, especialmente por disputas relacionadas con el acceso al agua, los pastos y las tierras de cultivo, recursos esenciales para unas comunidades que dependen en gran medida de la agricultura y la ganadería.

Chad es uno de los principales productores de ganado de África y mantiene un sistema de ganadería extensiva basado en la trashumancia, que obliga a los pastores a desplazar sus animales en busca de agua y zonas de pastoreo.

La presión sobre estos recursos ha deteriorado durante años las relaciones entre comunidades de pastores nómadas y agricultores sedentarios, que acusan en ocasiones a los ganaderos de introducir sus animales en los cultivos o instalarse en terrenos que consideran propios.

A finales del pasado octubre, al menos 25 personas murieron y otras 22 resultaron heridas en otro episodio de violencia intercomunitaria registrado en la frontera entre las provincias de Hadjer-Lamis y Bahr El-Ghazal, en el centro-oeste del país.

Asimismo, el pasado junio, al menos 32 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en enfrentamientos entre pastores y agricultores en la provincia meridional de Mayo Kebbi Este, después de que varios animales entraran en campos de cultivo.

En el este de Chad, este tipo de violencia se combina además con ataques y enfrentamientos protagonizados por grupos armados y cuatreros procedentes del vecino Sudán, una situación agravada desde el inicio de la guerra sudanesa en abril de 2023.