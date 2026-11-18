El comandante regional de la Policía del Este, Stephene Chebet, confirmó los fallecimientos y señaló que se han desplegado equipos de seguridad en la zona para contener la situación y evitar nuevas represalias, mientras otros funcionarios advirtieron de que el balance de víctimas mortales podría ser mayor.

El ataque se produjo en la localidad de Janju, cerca de Modogashe, en la frontera entre los condados kenianos de Isiolo y Garissa y, según la Policía, la agresión está vinculada a una disputa previa por tierras de pastoreo.

El robo masivo de ganado —en una región cuya subsistencia depende del pastoreo— se enmarca en una cadena de presuntos ataques de venganza registrados en las zonas de Eldera-Modogashe y Garbatulla tras el asesinato a tiros de un pastor de la comunidad, según recogen medios locales.

Este martes, dos hombres murieron tiroteados en la carretera entre Eldera y Modogashe, en el subcondado de Sericho, en otra aparente represalia por la muerte del pastor ocurrida un día antes.

Cuando una patrulla policial acudió al lugar, los residentes ya habían recogido los cadáveres para enterrarlos conforme a los ritos islámicos.

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Por su parte, el diputado por la circunscripción de Dadaab, Farah Maalim, condenó la matanza y reclamó una intervención inmediata de las fuerzas del orden.

"El inspector general (de la Policía, Douglas) Kanja y los agentes deben actuar con celeridad para llevar ante la justicia a los criminales que mataron a nueve personas indefensas en la zona de Janju, en el distrito electoral de Lagdera", manifestó el parlamentario.

Maalim añadió que el comandante regional de la Policía del Noreste, Disi Rotich, se comprometió a lanzar una operación conjunta con su homólogo de la Región Este, y subrayó que los habitantes del condado de Garissa esperan "resultados rápidos" y que se haga cumplir la ley "al pie de la letra".