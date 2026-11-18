"Con esta candidatura el Gobierno subraya su disposición a asumir responsabilidad en una organización importante en el sistema multilateral. Alemania es el segundo país que más fondos aporta al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia", dijo el portavoz adjunto del Ejecutivo, Steffen Meyer.

De momento no hay un calendario claro para la sucesión de Russell, que asumió el cargo en febrero de 2022, sobre la que debe decidir el secretario general de la ONU, que normalmente consulta a los 36 miembros del Consejo de UNICEF.

Con ello, habrá que esperar a la elección de un nuevo secretario general de cara al vencimiento del segundo mandato de António Guterres a finales de año.

"Es un honor y una gran responsabilidad que el Gobierno me haya elegido como candidata", dijo Schulze en declaraciones a la revista Der Spiegel.

Schulze fue ministra de Cooperación Económica entre 2021 y 2025 durante el Gobierno de Olaf Scholz. Antes había estado al frente de la cartera de Medio Ambiente entre 2018 y 2021 durante el último Gobierno de Angela Merkel.