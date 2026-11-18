Ryan Straughn, ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda de Barbados, explicó en un comunicado que el ahorro se destinará a mejorar la atención a enfermos crónicos, ampliar los servicios de salud mental y digital y facilitar el acceso a suministros médicos. “Y lo más importante: lo estamos logrando sin aumentar nuestra deuda nacional”, subrayó.

A su juicio, "esta operación demuestra que la gestión proactiva de la deuda y la inversión en las personas pueden ir de la mano".

Para Straughn, Barbados está demostrando que los pequeños Estados insulares no deberían tener que elegir entre hacer frente al servicio de su deuda y proteger a su población.

Por ello, el titular de Hacienda barbadense agradeció al BM, al BID, al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antes Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) por "unirse para apoyar esta iniciativa".

El BID y BM aportarán cada uno 175 millones de dólares en forma de garantías, estructuradas de acuerdo con el marco de garantías de cada institución, y la CAF y el CDB brindarán 125 millones de dólares en garantías.

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Por su parte, Avinash Persaud, asesor especial sobre cambio climático del presidente del BID, remarcó que Barbados está a la vanguardia en el desarrollo de soluciones innovadoras que vinculan la gestión de la deuda con la resiliencia y el desarrollo sostenible.

"Esta operación constituye una prueba de concepto para una nueva generación de soluciones financieras colaborativas que aúnan garantías de múltiples instituciones para lograr un mayor impacto del que podría conseguir por sí solo cualquiera de los socios", indicó Persaud.

De acuerdo con el documento difundido, la financiación contribuirá a reforzar el acceso regional a medicamentos y suministros sanitarios esenciales, apoyando la continuidad de la atención durante las emergencias y fortaleciendo los bienes públicos regionales.

La operación combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), ambos pertenecientes al Grupo del Banco Mundial, con garantías de inversión del BID, el CDB y la CAF.

En 2025, Barbados recibió un préstamo de 54 millones de dólares del BM para financiar la reparación de infraestructuras y proteger a las comunidades afectadas, tras el paso del huracán Beryl que azotó en julio de 2024 el país caribeño.

Asimismo, en 2023 el Banco Mundial desembolsó 100 millones de dólares para asistir a Barbados en el desarrollo de una economía baja en carbono e impulsar su resiliencia ante la crisis climática.