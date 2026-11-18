El fallecido fue identificado como Abdul Rauf Naim Nabhan, de 39 años, según informó este centro hospitalario tras recibir su cuerpo.

Su muerte se suma a la de Fadi Ismail, de 35 años, y Thaer al Wadiya, de 32, fallecidos durante la madrugada del miércoles en distintos ataques israelíes en Deir al Balah (centro) y la ciudad de Gaza (norte), respectivamente.

Además, un niño de 11 años, Mansur Nabhan, murió este miércoles en el Hospital Shifa de la capital gazatí a consecuencia de las heridas sufridas ayer martes en un bombardeo de un dron israelí.

Estas muertes coinciden con una incursión terrestre del Ejército israelí en el centro de la Franja, entre los campamentos de refugiados de Bureij y Nuseirat, que ha obligado a unos 400 palestinos a abandonar sus hogares, según constató EFE.

Las tropas israelíes cruzaron hacia el oeste la denominada línea amarilla, que delimita la zona bajo control militar israelí, e introdujeron maquinaria pesada mientras se escuchaban intensos disparos, según vecinos de la zona.

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El Ejército israelí afirmó que la operación busca eliminar un túnel e infraestructuras que atribuye a Hamás y que considera una violación del alto el fuego. El movimiento islamista denunció, por su parte, una vulneración de la tregua y pidió la intervención de los mediadores.

Al menos 1.658 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, tanto en ataques dirigidos como en oleadas de bombardeos a gran escala puntuales y tiroteos de las tropas contra la población que se acerca a sus posiciones.

En total, más de 74.700 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.