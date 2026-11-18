Tres de los hechos se registraron en Vallecillo, donde murieron nueve personas, y uno en Pacayales, donde fallecieron tres, indicó a la radio HRN el subcomisionado de la Policía Edgardo Barahona.

Según el informe preliminar, entre las víctimas hay hombres, mujeres y niños, y los autores podrían ser integrantes de una estructura criminal.

Barahona señaló que extraoficialmente ha trascendido que entre las víctimas figuran una concejala del municipio de Yorito, su esposo y un hijo, pero que todavía no se puede confirmar ese extremo ni brindar nombres de ninguna de las víctimas hasta que las autoridades hagan la identificación correspondiente.

Como parte de la investigación, se buscará el perfil de las víctimas para determinar si la actividad que realizaban pudo haberlas expuesto, subrayó Barahona.

En el sector donde se registraron los asesinatos opera una banda criminal identificada como el Cartel del Diablo, contra la que las autoridades han iniciado una persecución y ya han capturado a 22 supuestos integrantes.

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El asesinato de las doce personas se produjo dos días después de que en las redes sociales trascendiera un audio, supuestamente del Cartel del Diablo, que opera en Yoro, en el que se amenaza de muerte a comerciantes y particulares que proporcionen alimentos o bebidas a policías y militares en el sector.

Entre las 22 personas capturadas que serían integrantes de la banda criminal figuran la madre y una hermana menor del cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera.