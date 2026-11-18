La fórmula presidencial de Arena es la segunda en formalizar su candidatura, después de que el martes se inscribieran los aspirantes a la Presidencia, Rafael Aguirre, y Vicepresidencia, Madaí Santos, por el también opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

La aspirante de Arena, abogada de profesión y comunicadora, acudió acompañada de simpatizantes y de los candidatos de su partido a los sesenta escaños de la Asamblea Legislativa, actualmente dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele.

Iraheta busca hacerse con el Ejecutivo junto con la ingeniera agrónoma Verónica Henríquez, aunque las posibilidades son escasas frente a Bukele, que parte como favorito para un tercer mandato consecutivo.

El período de inscripción de los aspirantes a la Presidencia, que comenzó el pasado 1 de octubre, concluye este jueves. Se espera, pero aún no se ha confirmado, que el presidente Bukele asista al TSE para su inscripción formal.

Tras siete años de Gobierno de Bukele, algunos analistas sugieren que en el país centroamericano ha habido un quiebre democrático. Se ha señalado que el mandatario controla los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Judicial y Legislativo- y que en El Salvador se vive "una dictadura".

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Ante esta situación, Iraheta dijo presentarse como una opción para "recuperar el balance del poder y la democracia en El Salvador".

"Somo la opción para los salvadoreños que no se sienten representados actualmente por las decisiones del Gobierno", apuntó la aspirante en una rueda de prensa.

Bajo la bandera de Arena gobernaron El Salvador por 20 años Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), de los que tres se han vinculado con procesos penales.

Cristiani posee orden de captura por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989; mientras que Francisco Flores falleció poco antes de enfrentar un juicio por malversación en 2016.

Saca confesó en 2018, en un juicio penal, un desfalco de más de 300 millones de dólares, fue condenado a 10 años de prisión y salió en libertad recientemente.