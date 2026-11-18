El secretario identificó al detenido como uno de los presuntos líderes de una célula de Los Deltas, brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

La Fiscalía de Jalisco había obtenido órdenes de detención en su contra por ambos secuestros.

Hombres armados interceptaron a Barrera el 11 de marzo de 2024, después de que el periodista saliera de la emisora donde conducía un noticiero.

Tras recuperar la libertad el 13 de marzo, el propio Barrera relató que sus captores lo dejaron en el municipio de Magdalena, donde recibió ayuda de la Guardia Nacional.

El periodista atribuyó lo ocurrido a una advertencia por su trabajo.

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En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad informaron que cuatro personas, entre ellas El Topo, quedaron detenidas durante los registros de tres inmuebles que el grupo presuntamente utilizaba como casas de seguridad en Zapopan.

Según el comunicado, los agentes respondieron al fuego tras recibir disparos mientras ejecutaban las órdenes judiciales.

Tres presuntos agresores murieron tras el enfrentamiento armado, uno de ellos durante su traslado al hospital.

La investigación federal comenzó en abril de este año y en julio las autoridades detuvieron a seis personas en otros registros en Zapopan como parte de la misma indagatoria.

Las autoridades también vinculan al grupo criminal con el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro.

En la operación de este miércoles los agentes incautaron seis armas cortas, dos cargadores, cartuchos, teléfonos móviles, dos vehículos y dos motocicletas.

Los tres inmuebles quedaron bajo custodia policial y los cuatro detenidos a disposición del Ministerio Público.