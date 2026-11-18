Los ingresos por pasajeros de Avianca crecieron un 24,2 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que el EBITDAR ajustado se situó en 398 millones de dólares, con un margen del 21,7 %.

Al excluir partidas no recurrentes, este último indicador alcanzó los 321 millones de dólares, con un margen del 17,5 %, de acuerdo con el informe presentado por Abra, grupo que reúne a Avianca y la brasileña Gol, además de una inversión estratégica en Wamos Air.

En el ámbito operacional, Avianca registró una puntualidad del 85 % y un cumplimiento de itinerarios del 97,7 % durante el trimestre.

Uno de los principales focos de crecimiento de la aerolínea fue el segmento prémium, cuyos ingresos aumentaron un 64 % en el conjunto de Abra y representaron el 26 % de los ingresos por pasajeros del grupo, frente al 19 % de un año antes.

En ese contexto, Avianca fortaleció su experiencia de Clase Business INSIGNIA en los vuelos operados con aeronaves Boeing 787 hacia Europa y Nueva York, una iniciativa que contribuyó a mejorar en 18 puntos su indicador de recomendación de clientes (NPS).

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En materia de expansión internacional, Avianca comenzó a operar la ruta Barcelona-Abu Dabi para la aerolínea Etihad mediante un acuerdo de arrendamiento de aeronaves con tripulación (wet lease) por un año, en el marco del memorando de entendimiento entre Abra y la compañía emiratí.

En el consolidado, Abra Group reportó ingresos operacionales por 3.090 millones de dólares entre julio y septiembre, un crecimiento del 22 % frente al mismo trimestre de 2025, mientras que su EBITDAR ajustado alcanzó los 917 millones de dólares, un 25,2 % más.

El grupo transportó 19 millones de pasajeros durante el trimestre, un incremento interanual del 2,5 %, y operó una flota de 317 aeronaves con una red de más de 370 rutas hacia más de 150 destinos en 28 países.