Según un comunicado emitido conjuntamente desde São Paulo y Nueva York, la operación permitirá combinar las capacidades locales de la firma brasileña con la plataforma global y tecnológica de BlackRock.

SulAmérica Investimentos aportará un equipo de inversión local, más de 25 acuerdos de distribución en el sector patrimonial y relaciones con cerca de 200 de los principales fondos de pensiones de Brasil.

"Se espera que la transacción se cierre el próximo año, sujeta a las aprobaciones regulatorias aplicables y las condiciones de cierre habituales. BlackRock y SulAmérica Investimentos seguirán operando de forma independiente hasta el cierre", indica el comunicado.

Armando Senra, director del negocio institucional de BlackRock para las Américas y Latinoamérica, destacó que la transacción refleja la confianza a largo plazo de la compañía en el mercado brasileño, donde opera desde 2008.

"Brasil tiene una de las industrias de gestión de activos más grandes del mundo, con aproximadamente 2 billones de dólares en activos gestionados en la actualidad, y se espera que alcance los 3 billones de dólares en 2030", anota el comunicado.

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Por su parte, el consejero delegado de SulAmérica Investimentos, Marcelo Mello, señaló que la unión ampliará la oferta de soluciones sin perder el servicio personalizado.