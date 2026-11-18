El vicecanciller boliviano, Carlos Paz, dijo a los medios que Ortuño "tendrá metas y un trabajo" con una "agenda bien marcada", que busca resultados en la parte diplomática y también abrir "nuevos mercados y nuevas inversiones para Bolivia".

El martes, el Ministerio de la Presidencia confirmó que "Bolivia propuso a Ortuño como embajador ante Estados Unidos", nominación que ya fue enviada al vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, para que esa autoridad remita la información correspondiente al Senado para el análisis de la designación.

De profesión ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, Ortuño preside desde 2023 la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Según información publicada por la CEPB, Ortuño tiene estudios de posgrado en telecomunicaciones, administración de empresas y derecho administrativo y, antes de liderar la patronal, fue director de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia.

El vicecanciller mencionó que la nominación será analizada en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, con base en una evaluación y la presentación del plan estratégico por parte del postulante, dentro de un procedimiento que no tiene un plazo establecido.

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Paz enfatizó que Ortuño es la "persona idónea" para representar a Bolivia en Estados Unidos y que su trabajo será "medido" mediante un KPI (indicador clave de rendimiento, en inglés), para que, desde su función, atraiga inversiones y abra nuevos mercados para productos como el café, cacao, frutos amazónicos y minerales críticos bolivianos.

El lunes, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, nominó a Kara Frederick, exdirectora del Centro de Política Tecnológica de la Heritage Foundation, uno de los principales centros de pensamiento conservador de ese país, como nueva embajadora en Bolivia, designación que deberá recibir el aval del Senado estadounidense.

Bolivia y EE.UU. mantienen sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de Negocios desde que, en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, al que acusó de conspirar contra su Gobierno.

Morales también expulsó posteriormente a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU. bajo las mismas acusaciones, algo que la Casa Blanca siempre negó.

Desde que Paz asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2025, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., lo que se manifestó en la decisión de sumarse al Escudo de las Américas que impulsa el Gobierno de Trump y en el retorno de la cooperación estadounidense para la lucha antidrogas.

Además de Ortuño, Bolivia nominó a Mónica Teresa Ayala como embajadora ante Uruguay y al abogado y exministro de Agricultura Guido Áñez como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).