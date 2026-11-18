La estructura reunirá la experiencia del Ejecutivo comunitario a lo largo de todo el ciclo de vida de las sanciones, desde el diseño de las políticas hasta su aplicación, cumplimiento y lucha contra la elusión, e incluirá la divulgación y el diálogo con terceros países.

Según el Ejecutivo comunitario, la invasión rusa de Ucrania ha transformado las sanciones en una "herramienta clave de la política exterior" de la UE frente a los grandes desafíos internacionales, por lo que resulta "esencial" reforzar las capacidades y estructuras de la Comisión.

"Las sanciones de la UE son una parte central de nuestra respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", reafirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Según la líder comunitaria, para ser eficaces, las sanciones "deben aplicarse plenamente, hacerse cumplir con rigor y estar protegidas contra la elusión".

El cambio afectará a todos los regímenes de sanciones, incluidos los de Irán, Corea del Norte y Siria, así como el de la delincuencia híbrida y organizada, según la Comisión.

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La oficina estará bajo la responsabilidad política de la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque, y respaldará además el trabajo del enviado especial internacional para la Aplicación de las Sanciones de la UE, David O'Sullivan.

Bruselas nombró también hoy al diplomático sueco Lars Danielsson como relevo de O'Sullivan, cuyo mandato expira el 6 de febrero de 2027.

La nueva estructura entrará en vigor el 16 de enero de 2027 y reunirá a expertos de la Secretaría General de la Comisión, de las direcciones generales de Servicios Financieros, Comercio y Fiscalidad, y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

"Un enfoque europeo más fuerte y coordinado hará que nuestras sanciones sean más eficaces y nuestra acción exterior más creíble", declaró además Albuquerque, para quien "las sanciones son tan efectivas como nuestra capacidad para implementarlas y hacerlas cumplir".

La oficina "garantizará un enfoque más coherente de las sanciones, donde y cuando sea necesario, en estrecha colaboración con los Estados miembros y socios internacionales", con el objetivo de "cerrar las lagunas y evitar la elusión".