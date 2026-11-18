El presidente salvadoreño publicó un breve video en X en el que se muestran helicópteros con militares salvadoreños bombardeando una mansión, supuestamente una casa de pandillas.

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières", escribió Bukele en un breve mensaje en criollo haitiano acompañando el video.

La batalla de Vertières contra la fuerza expedicionaria enviada por Napoleón Bonaparte fue decisiva para la independencia de Haití, proclamada oficialmente mes y medio después, el 1 de enero de 1804.

Por su parte, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador detalló que el video compartido por Bukele muestra "la operación militar que destruyó una casa lujosa de las pandillas, en Haití", sin aportar más detalles.

El ataque de este miércoles sería el segundo a una mansión de pandillas en Haití.

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El pasado 10 de noviembre, Bukele afirmó que fue destruida la casa de Wilson Joseph, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, y el cuartel general del grupo, en un mensaje en X acompañado de un video del ataque, llevado a cabo también con helicópteros.

El ataque coincide con el primer mes de la desaparición de cuatro soldados salvadoreños, emboscados el 18 de octubre a las afueras de Puerto Príncipe cuando se desplazaban en un vehículo blindado tras comprar alimentos en un mercado.

Los salvadoreños, que aún no han sido localizados, son técnicos aeronáuticos que integran la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por la ONU que participa en los esfuerzos para enfrentar la violencia de las bandas criminales en el país caribeño.

Tras la emboscada y desaparición de los militares salvadoreños, Bukele respondió con el envío de 2.000 militares, una misión de rescate que evolucionó a una operación contra las bandas armadas muy aplaudida entre la población haitiana, reforzando su imagen global de dureza contra las pandillas en pleno periodo electoral en su país.