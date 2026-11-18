Sybiha hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con Rangel, en la que se refirió a la reunión prevista para el jueves entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.

Ucrania espera que Washington y Pekín presionen a Rusia para que ponga fin a la guerra, dijo, y advierte de que "no puede haber decisiones sobre Ucrania sin Ucrania". Al respecto, el canciller ucraniano recordó que su país ya ha comunicado a sus socios su posición sobre el fin de la guerra, las garantías de seguridad y el orden de seguridad posterior al conflicto.

Andrii Sybiha también advirtió de que la reunión no debe dar al presidente ruso la impresión de que el mundo vuelve a una etapa de reparto de esferas de influencia, según la agencia ucraniana Ukrinform.

Rangel, por su parte, dijo a su llegada a Kiev que quería manifestar "de forma muy clara" la solidaridad portuguesa con el pueblo y las autoridades ucranianas, en un momento "muy difícil" por la llegada del invierno y el aumento de los ataques rusos. "Portugal está al lado de Ucrania», enfatizó, según la televisión pública portuguesa RTP.

En la rueda de prensa conjunta, Rangel anunció una aportación de 1,5 millones de euros en 2026 al programa Grain from Ukraine, que suministra cereales a países vulnerables. Con esta nueva ayuda, el aporte portugués acumulado al programa asciende a 10,5 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro portugués pidió que se siga avanzando para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y recordó que Portugal expresó su apoyo en el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado este lunes en Bruselas y estará "siempre en primera línea" para defender la perspectiva europea de Ucrania.

Por su parte, Sybiha agradeció el respaldo portugués y subrayó la importancia de abrir antes de que termine 2026 los grupos cuarto y quinto de la negociación, que abarcan la transición verde y el transporte, por un lado, y la agricultura, la pesca y el desarrollo regional, por otro.

Rangel anunció 800.000 euros adicionales para el Fondo de Apoyo a la Energía de Ucrania y otro millón para la compra de equipamiento energético.

El canciller ucraniano cifró en más de 220 millones de euros anuales la ayuda portuguesa en materia de defensa. Portugal destinó este año 50 millones a la compra de equipos de defensa antiaérea mediante el programa PURL y prepara otros 50 millones.

Añadió que ambos países ultiman un memorando para un programa SAFE de cinco años y 125 millones de euros destinado a la adquisición de drones ucranianos y portugueses.

Sybiha añadió que Portugal y Ucrania preparan un acuerdo para adquirir durante cinco años drones fabricados en ambos países, en el marco del instrumento europeo SAFE. El plan está valorado en 125 millones de euros.

SAFE (Acción de Seguridad para Europa, por sus siglas en inglés) permite a los países de la UE financiar compras conjuntas de defensa mediante préstamos; Ucrania puede participar en esas compras, pero no recibe directamente esos préstamos.

Rangel señaló que la producción y adquisición de drones para Ucrania forman parte de una contribución suplementaria anunciada el martes por el ministro portugués de Defensa, que no precisó la cantidad.

La agenda de la visita del canciller portugués incluye un encuentro con el presidente Volodímir Zelenski, una reunión con el ministro de Energía, Denys Shmyhal, y visitas a la Universidad Nacional Taras Shevchenko y a la Academia Diplomática.

El viaje precede a la reunión de la Coalición de los Voluntarios, prevista para este jueves en Berlín.