"Estados Unidos cambió fundamentalmente sus objetivos comerciales y nosotros estamos concentrados en conseguir el acuerdo adecuado para los canadienses", declaró Carney en Shenzhen, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Carney, que mantuvo en Shenzhen una reunión bilateral con Trump, reconoció que la marcha de las negociaciones con Washington ha sido de "dos pasos adelante y uno atrás", pero afirmó que sigue convencido de que se puede llegar a un acuerdo "mutuamente beneficioso" con Washington.

Tras el encuentro, la Oficina del Primer Ministro indicó que ambos dirigentes acordaron continuar trabajando para alcanzar un pacto comercial.

Carney contrapuso las dificultades con Washington a la rápida mejora de las relaciones con China, donde Canadá ha recuperado el acceso al mercado para más del 90 % de las exportaciones afectadas anteriormente por medidas arancelarias.

Ottawa y Pekín anunciaron el martes, tras la reunión de Carney con el presidente chino, Xi Jinping, nuevas rebajas arancelarias para unos 400 millones de dólares canadienses en exportaciones de cerdo y productos pesqueros, a cambio de ampliar exenciones canadienses para determinados productos chinos de acero y aluminio.

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Las declaraciones de Carney en China se producen después de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, le acusase el lunes de intentar utilizar los acuerdos comerciales con Pekín como una forma de presión contra Washington.

"¿Realmente está amenazando con enfrentar a China contra Estados Unidos? Esto es extremadamente ofensivo", escribió Navarro en la red social X. El asesor advirtió además que China podría "devorar vivo a Canadá" y afirmó que Vancouver "no es Columbia Británica" sino la República Popular China.

Sin embargo, el primer ministro insistió en que el acercamiento a Pekín tiene límites. Canadá está abierto a inversiones chinas en agricultura, energía y determinados servicios financieros, pero considera sectores como los minerales críticos una cuestión de seguridad nacional.

Carney también rechazó que Trump vea como una amenaza prioritaria el acercamiento canadiense a China y destacó que el comercio bilateral se concentra en productos agrícolas, energía y materias primas, una relación muy diferente, afirmó, de la que mantienen Washington y Pekín en los ámbitos tecnológico y estratégico.

La estrategia forma parte del objetivo de Ottawa de duplicar para 2035 las exportaciones fuera de Estados Unidos. Carney afirmó que actualmente casi uno de cada tres dólares exportados por Canadá procede ya de mercados no estadounidenses, la mayor proporción en cuatro décadas.