"Queremos un turismo sostenible: que ame nuestra historia, que ame nuestra cultura, que ame nuestros paraísos naturales, que ame la vida de barrio", afirmó a EFE el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

En este sentido, la directora de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), Liliana Rodríguez, explicó a EFE que la oferta se ha diversificado para atraer distintos segmentos de población durante todo el año y reducir la dependencia de las temporadas altas.

"Cartagena entendió que queríamos un turismo no de exceso sino un turismo de calidad", señaló Rodríguez, quien aseguró que observa más viajes en familia y en grupo, y menos desplazamientos individuales.

El "turismo de desorden", prosigue el alcalde, asociado a las drogas y a una vida nocturna descontrolada, está siendo combatido desde el comienzo de su mandato.

El mismo día de su posesión, el 1 de enero de 2024, Turbay firmó un decreto para establecer medidas contra el turismo sexual y la trata de personas en el centro histórico, con especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes.

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La ciudad caribeña se concentra actualmente en atraer a visitantes interesados en su patrimonio, sus tradiciones y la vida cotidiana de sus barrios.

Según Turbay, esta estrategia está empezando a dar frutos: Cartagena recibió 5,5 millones de visitantes en 2025, de los que más de 800.000 fueron extranjeros de más de doscientas nacionalidades, según datos de Corpoturismo.

Rodríguez señaló que el turismo cultural representa un 30 % del interés de los viajeros a la hora de decidir visitar el destino, aunque no precisó la metodología de ese cálculo.

La apuesta de la ciudad incluye el turismo cultural y patrimonial, la gastronomía, los viajes de bodas, los encuentros empresariales, los cruceros y el turismo deportivo. El objetivo ahora es ampliar la experiencia de los visitantes más allá de las playas y la ciudad amurallada.

Sólo en el primer semestre de 2026, la cuidad superó los 3,3 millones de visitantes, incluidos más de 427.000 pasajeros de cruceros.

Cartagena de Indias, añaden, cuenta con cuatro manifestaciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación que pueden interesar a los visitantes colombianos e internacionales.

El primero de estos atractivos es la vida del barrio de Getsemaní, con sus fachadas de colores, sus expresiones artísticas y sus espacios de encuentro. Esta es una de las zonas que la Alcaldía quiere incorporar a la experiencia turística, sin desligarla de sus habitantes.

Los otros alicientes de esta ciudad colombiana son la champeta, una expresión musical y de baile nacida en los barrios populares; Ángeles Somos, una tradición en la que los niños recorren las casas para reunir los ingredientes de una sopa colectiva; y las Fiestas de Independencia, que cada noviembre conmemoran este hito histórico de la ciudad en 1811.

Para Turbay, el verdadero atractivo de Cartagena está precisamente en esa mezcla de historia, cultura y vida cotidiana.