"Ha llegado el momento de que la persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas en coherencia con el principio del balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la organización", declaró el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro.

El panameño leyó un comunicado en nombre de 24 de los países de la Celac, todos a excepción de Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.

Hace un mes, la organización había emitido un comunicado similar para impulsar que, siguiendo la rotación regional, se opte por un candidato suramericano.

Guterres tiene previsto abandonar el cargo el próximo 31 de diciembre, y el Consejo de Seguridad parece estar atascado en encontrar a su sustituto.

Hasta ahora, la costarricense Rebeca Grynspan es la favorita en todas las encuestas, pero, en el único sondeo con vetos que se ha realizado, recibió el voto en contra de dos de los cinco estados permanentes (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido y Francia), lo que podría impedir que el Consejo de Seguridad la proponga a la Asamblea General como candidata.

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En la primera parte de la tabla se mantienen otros candidatos de la región como la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, aunque con menos apoyos.

En las últimas horas, ha aumentado el rechazo contra la emiratí Lana Nusseibeh, una de las últimas aspirantes en adherirse a la carrera que, según The Wall Street Journal, tendría el apoyo de Washington.

Sin embargo, Reino Unido podría impedir que avance. Casi 70 diputados del parlamento británico han pedido al secretario de Asuntos Exteriores de su país, en una carta, que vete la carrera de Nusseibeh después de informes del Panel de Expertos de la ONU y otros grupos que vinculan a los Emiratos Árabes Unidos con la guerra en Sudán.