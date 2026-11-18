"Hemos creado el bloque de búsqueda contra la corrupción, articulándolo desde la oficina de transparencia de la Presidencia de la República, dirigida hoy por la doctora Cristina Lombana", expresó este miércoles el presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, en una declaración en la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario detalló que este bloque apunta a "articular a todos los organismos del Estado que puedan participar de esta iniciativa para denunciar, como corresponde, cualquier hecho de corrupción que se presente".

"Esa plata que se roban los bandidos de cuello blanco se le quita a la salud, la educación, al trabajo de la gente que más lo necesita, que es la gente humilde (...) Estamos comprometidos en esa lucha contra la corrupción y empieza a operar el bloque de búsqueda contra la corrupción para hacer lo que hace muchos años debió hacerse: combatir este fenómeno de frente y con voluntad política", añadió.

En ese sentido, el bloque de búsqueda juntará los esfuerzos de la Policía Judicial; inteligencia; Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el trabajo de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría (Ministerio Publico), que son los órganos de control de Colombia.

Por su parte, Lombana, que hasta hace unos meses era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, detalló que "esta es la estrategia del Gobierno para luchar contra la corrupción" y "no sustituirá en manera alguna las funciones de los órganos de control".

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"Muy al contrario se pondrá al servicio de la prevención, en primer término, y de la detección de los casos de corrupción para que de una manera articulada se puedan entregar (...) denuncias sólidas que permitan a los organismos de control tomar las decisiones pertinentes", explicó la secretaria.