Según el medio, Reyes Sánchez fue detenido en diciembre de 2025 en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo en estado de embriaguez.

"El tribunal ha recibido la denuncia penal contra Reyes Sánchez Andoni de Jesús, ciudadano nicaragüense, acusado en virtud del apartado 3 del artículo 359 del Código Penal ruso (participación de un mercenario en un conflicto armado)", señala la documentación oficial del caso.

Se agrega que el acusado no habla ruso, por lo que las audiencias anteriores se aplazaron para traducir al español varios documentos.

Rusia condenó anteriormente a varios ciudadanos de países occidentales y latinoamericanos a largas penas de cárcel por combatir contra sus fuerzas en Ucrania.