La Fiscalía y las querellas esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 reconozca el odio por orientación sexual e identidad de género como agravante, lo que sentaría un importante antecedente judicial.

Solicitaron prisión perpetua para Fernando Barrientos, de 69 años, único acusado de arrojar una bomba molotov contra la habitación de un hotel del barrio de Barracas donde vivían cuatro mujeres, tres de las cuales murieron y una resultó gravemente herida.

Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron por las graves quemaduras sufridas, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió con importantes secuelas físicas y psicológicas.

Al momento del comienzo de la audiencia, decenas de mujeres comenzaban a concentrarse en la puerta de los tribunales levantando banderas con los nombres de las víctimas, a la espera del veredicto, que se conocerá cerca del mediodía.

Durante el juicio, que comenzó el 18 de mayo de este año, la acusación sostuvo que el ataque fue la culminación de un contexto previo de hostigamiento, insultos y amenazas del acusado hacia las mujeres por su orientación sexual.

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Los testimonios de vecinos y las pericias sobre el incendio fueron algunos de los elementos presentados para respaldar esa hipótesis.

La Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) ha participado como querella colectiva en el juicio, lo que supone una intervención inédita en un juicio por lesbicidio que permitió representar el interés de este colectivo.

Aunque el Código Penal argentino no contempla una figura autónoma denominada lesbicidio, sí establece el odio a la orientación sexual como agravante del homicidio. Por ello, uno de los puntos centrales del fallo será determinar si el tribunal reconoce la motivación discriminatoria del ataque.