"Afrontamos varios grandes retos para que la industria de la defensa pueda acelerar. En primer lugar, nuestra industria es muy buena en lo que la propia industria llama 'producción de alta costura', tecnológicamente avanzada pero también costosa y muy difícil de escalar la fabricación", explicó durante su participación en la Cumbre Europea de Negocios 2026, que se celebra en Bruselas.

La lección de Ucrania, añadió, es que lo que necesitamos y lo que los propios ucranianos pueden producir es "suficientemente bueno" y también es "lo que los rusos están aprendiendo a hacer".

"Por tanto, necesitamos alcanzar una escala masiva con una producción que sea menos avanzada, más económica, más fácil de escalar y lo suficientemente buena para cumplir con el objetivo", señaló el comisario.

En ese sentido, dijo que a Bruselas le preocupa que las empresas europeas, especialmente en el sector de la defensa aérea, solo puedan entregar sus productos a Ucrania en 2028 o 2029, y no en 2027, como hace falta.

"Por ello, instamos a la industria europea a acelerar y ampliar su producción, de modo que podamos satisfacer las necesidades de defensa de Ucrania", señaló.

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El comisario indicó que para disuadir a Rusia, "necesitamos ante todo superar a Rusia en gasto de defensa y superarla en capacidad de producción".

Hasta ahora, añadió, Moscú "no está siendo disuadida", sino que "está intensificando sus ataques contra Ucrania y su guerra híbrida contra Europa".

El próximo año, señaló Kubilius, Rusia destinará 180.000 millones de euros a su presupuesto militar, lo que supone un aumento del 33 % en comparación con este año.

"Con una economía de guerra y un ejército más fuerte que el que tenían en 2022, Rusia sigue siendo capaz de aumentar su producción de defensa e innovar", advirtió.

Otros retos que enumeró Kubilius fueron la necesidad de contar con líneas de producción para aumentar el volumen con rapidez, sin incurrir en una producción en masa prematura de drones que quedarían obsoletos en poco tiempo y reducir la dependencia de componentes y equipos de producción chinos.

También apuntó a abordar la fragmentación del mercado mediante un paquete integral para el mercado de defensa y una revisión de los procedimientos de adquisición y a garantizar una financiación ambiciosa para los sectores de defensa y espacio en el próximo presupuesto plurianual de la UE.

La Cumbre Europea de Negocios (EBS por sus siglas en inglés) es una conferencia anual de alto nivel celebrada en Bruselas que conecta a líderes empresariales y responsables políticos para debatir sobre la economía, la regulación y la competitividad de la Unión Europea.