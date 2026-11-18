En aquel congreso, el entonces presidente de la formación, Kemal Kiliçdaroglu, tuvo que traspasar el cargo, tras ejercerlo durante 10 años, a su contrincante Özgür Özel, que se impuso por 812 contra 536 votos.

Pero más de un año más tarde, cinco delegados del partido interpusieron una denuncia, asegurando que varios partidarios de Özel habían distribuido "dinero en metálico y teléfonos móviles" entre los asistentes, para influir en el voto.

Un tribunal de Ankara anuló en mayo pasado el nombramiento de Özel y restauró a Kiliçdaroglu en el cargo, lo que llevó a una fractura profunda en el CHP, el partido más antiguo de Turquía y desde hace veinte años la principal fuerza de oposición.

En julio, Özel fundó el partido Yeni ('Nuevo'), al que se adhirieron 90 de los 133 diputados de la formación, así como los principales alcaldes socialdemócratas, entre ellos Ekrem Imamoglu, que el año pasado había sido designado futuro candidato presidencial por su formación.

Los doce acusados rechazaron en el juicio de hoy su implicación en la supuesta compra de votos en el congreso y varios tildaron la acusación de difamación y persecución política, informa el diario turco Cumhuriyet.

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El tribunal condenó a nueve acusados, entre ellos a Imamoglu, a dos años y un mes de cárcel, y absolvió a otros tres, entre ellos el alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, que el mes pasado se afilió al partido AKP, la gobernante formación islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La condena a Imamoglu incluye también una prohibición de actividad política, lo que le impediría ser candidato en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028, aunque la sentencia no es aún firme y será recurrida ante las instancias superiores.