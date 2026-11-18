La audiencia de "competencia" está programada para las 14:30 hora local (19:30 GMT) ante la magistrada Lindsay S. Griffin, según un aviso incorporado este miércoles al expediente judicial.

Markle, de 82 años, permanece bajo custodia federal después de que una jueza revocara el pasado 10 de noviembre su libertad condicional por quitarse el localizador electrónico que debía llevar como parte de las condiciones de su excarcelación.

El padre de la duquesa de Sussex fue arrestado el 6 de noviembre en Lakeland (Florida), donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia, por una investigación relacionada con la presunta posesión de pornografía infantil.

La magistrada Griffin había solicitado previamente una evaluación psiquiátrica independiente y los registros de salud mental del acusado, al expresar dudas sobre su capacidad para comprender el proceso penal.

El FBI informó que encontró unos 78 artículos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros con supuesto material sexualmente explícito, en dos almacenes alquilados por Markle durante casi dos décadas en el área de Los Ángeles.

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Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes de mudarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, el suegro del príncipe Harry podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión federal.