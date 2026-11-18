Antalya (Turquía), 18 nov (EFE).- A solo dos días de que oficialmente termine la Cumbre de Clima de Antalya en Turquía (COP31), las dudas sobre un acuerdo final han aumentado, sobre todo por las discrepancias entre los países acerca del abandono de las energías fósiles, así como la electrificación energética limpia.

La electrificación limpia "debería estar en el centro de un acuerdo, si logramos alcanzarlo", declaró este miércoles el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, dejando aún más incierta la posibilidad de un pacto global entre las cerca de 200 delegaciones nacionales representadas en la ciudad mediterránea.

La UE, que representa a 27 países, algunos de ellos los más ricos del planeta, aseguró respaldar el objetivo de la presidencia de la COP31 turco-australiana de la electrificación de los sistemas energéticos globales del actual 23 % hasta un 35 % en el horizonte de 2035. Pero Bruselas solo lo quiere a través de energías renovables, un punto lejos de ser consensual entre muchos países fuera del bloque europeo.

El alto cargo europeo dio a entender que las negociaciones podrían extenderse. "Según mi experiencia en este tipo de negociaciones, a mitad de la última semana es imposible decir dónde estaremos exactamente dentro de unas 48 horas o quizá más", agregó.

Hoekstra adelantó que este jueves se reunirán con la India, pero no aportó una fecha sobre cuándo lo hará con representantes de Arabia Saudí.

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La delegación saudí, contactada por EFE, no se pronunció al respecto.

A ambos países, junto a otros como a Rusia, se les acusa de intentar retrasar el informe del grupo intergubernamental de expertos climáticos de la ONU (IPCC, en inglés) hasta 2029 y, como consecuencia, no entraría en la segunda evaluación global del Acuerdo de París, que debería estar lista para la COP33, en 2028.

Ante ello, una fuente de la delegación española señaló a medios, incluido EFE, en Antalya que están preocupados por el bloqueo actual del informe del IPCC. La primera evaluación tuvo lugar en la COP28, de Dubái, hace tres años.

Este eventual retraso del informe del IPCC es motivo de preocupación, según la fuente, por la tendencia actual de no dar suficiente valor a las aportaciones de la ciencia en la toma de decisiones para la política climática.

En ese sentido, Hoekstra ironizó sobre las interferencias en el calendario del IPCC y acerca de los que ponen en duda esos datos científicos: "Nos llevó bastantes siglos reconocer que el mundo en realidad no es plano. Sugeriría que no volvamos a eso, que sigamos usando la ciencia como base de nuestras acciones en el ámbito del clima".

Para el político neerlandés, "es de vital importancia que el mundo permanezca unido en el cumplimiento de los compromisos" logrados en otras cumbres climáticas sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles, triplicar la capacidad de energías renovables o en duplicar la eficiencia energética.

Irán, presente en la COP31 con un pabellón en el que muestra a algunos de los menores muertos en los ataques atribuidos a Estados Unidos en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, contra una escuela en Minab, ha pedido compensaciones internacionales por los daños ambientales causados por los bombardeos.

Elahe Shiri, miembro de la delegación de Irán en esta cumbre, afirmó a EFE que en esta conferencia se centran en el "ecocidio", por las acciones estadounidenses e israelíes contra "infraestructuras e instalaciones petrolíferas", lo que causa una "contaminación masiva del aire".

Ante las tensiones geopolíticas que están marcando esta cumbre, Hoekstra asumió que los responsables políticos compaginan varias crisis simultáneamente, además de la climática: "La agresión de Rusia y otros, los problemas económicos y las complicaciones de la IA".

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Arjona Hincapié, tuvo la palabra en la plenaria de la COP31 y advirtió de que el Gobierno ultraderechista liderado por Abelardo de la Espriella no permitirá que "la histeria ambiental marque la agenda climática y de biodiversidad".

En el actual contexto -añadió- "no tiene sentido anunciar una revolución energética".

Por otro lado, en un acto junto a pequeños Estados insulares del Pacífico amenazados por la subida del nivel del mar debido a las emisiones, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, pronunció un duro alegato contra de los países petroleros que le valió una larga ovación del público.

"Acudan a esos encantadores países productores de petróleo. Son tan generosos, salvo que no dan ni un céntimo para la adaptación, ni para afrontar la difícil situación de la gente, ni para salvar la biodiversidad", declaró Navarro.