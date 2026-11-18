"Las familias que están en esa zona pasarán esta noche en la calle, no tendrán refugio ni nada que las proteja del frío", afirmó el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, en un audio enviado a EFE, precisando que esa cifra no incluye a los desplazados de otros centros de los alrededores, que viven igualmente aterrorizados por la operación militar.

El portavoz advirtió de que las condiciones de vida en la zona, ya "catastróficas", se agravan día a día con "nuevas incursiones, un nuevo desplazamiento, un nuevo desplazamiento forzoso", mientras "la muerte no abandona la Franja".

"Hoy hablamos de las afueras de la zona central; quizá la próxima vez estas incursiones lleguen al centro de la ciudad", alertó Basal.

Alrededor de 400 gazatíes se vieron forzados a huir este miércoles por la incursión, durante la que se escucha intenso fuego y las tropas israelíes están introduciendo maquinaria, según constató EFE e informaron vecinos de la zona.

En la calle Salah al Din, que conecta de norte a sur la Franja, entre los campos de refugiados urbanizados de Bureij y Nuseirat, familias se desplazaban hacia el sur con sus enseres para huir de la zona.

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"No sabíamos nada. Oímos a la gente decir que habían llegado, y salimos tal y como nos ves, con lo puesto... Ni agua, ni gas, ni nada", dijo allí a EFE una mujer acompañada de su hija y con dos mochilas a la espalda.

Alrededor de un kilómetro al norte de ese punto, las tropas israelíes cruzaron la línea amarilla hacia el oeste, donde viven los dos millones de gazatíes, dos tercios de ellos en tiendas de campaña.

"Continúan los disparos intensos desde los vehículos de la ocupación (israelí) que han penetrado en la zona al norte de Nuseirat", informó a EFE un vecino, que detalló que Israel está introduciendo allí maquinaria pesada.

Cerca de las 12.30 hora local (10.30 GMT), un portavoz en árabe del Ejército israelí difundió una orden de desplazamiento forzoso en áreas entre las localidades de Nuseirat y Bureij.

El Ejército afirmó que la operación tiene el objetivo de "eliminar amenazas", en referencia a infraestructuras que atribuye al grupo islamista Hamás en la zona, sobre las que no dio más detalles y cuya presencia considera una violación del alto el fuego.

Hamás, por su parte, denunció que Israel está cometiendo una "violación flagrante" del acuerdo de tregua y pidió a los mediadores internacionales que intervengan para detener la incursión.

Según el acuerdo, firmado en octubre de 2025, las tropas israelíes debían quedarse al este de la línea amarilla, con el control militar de en torno al 53 % del enclave, e irse replegando por fases.

En cambio, desde entonces el Ejército israelí ha movido los bloques que señalizan esa línea para ganar territorio y ha establecido una segunda demarcación, conocida como la línea naranja, que amplía su área de influencia unos cientos de metros más allá.

En total, solo en torno al 35 % del territorio gazatí está disponible sin restricciones de acceso para su población, casi en su totalidad desplazada.