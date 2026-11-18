"¡De regreso a casa! Concluimos una fructífera jornada de trabajo, reafirmando nuestro compromiso de impulsar el desarrollo de Venezuela y generar nuevas oportunidades de bienestar para nuestro pueblo", dijo Rodríguez en Telegram, un mensaje que acompañó con un álbum de fotos de la gira.

El anuncio de su regreso coincide con la visita de un "alto funcionario" estadounidense en esta jornada, de la que no se han difundido detalles oficiales, aunque medios locales aseguran que se trata del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que esta tarde estará en Colombia.

Rodríguez mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, país al que ha llamado socio y amigo en medio de un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Washington.

La mandataria, vicepresidenta de Maduro hasta enero, asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura del mandatario por parte de EEUU en una operación en Caracas, debidi a una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante su participación en la cumbre climática el pasado 12 de noviembre, la líder chavista anunció el plan 'Venezuela vive', con el objetivo de coordinar mejor los diferentes esfuerzos de protección del clima en el país suramericano.

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En los márgenes de la cumbre, la presidenta sostuvo una reunión con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para fortalecer los lazos con el país árabe, quien ha sido mediador internacional para Venezuela, y luego se trasladó a Doha como parte de su agenda de trabajo.

Y finalmente el domingo anunció que se encontraba en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el propósito de elevar las relaciones comerciales bilaterales.

En la gira estuvo acompañada por altos funcionarios como el canciller, Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.