Alliana comunicó, mediante una publicación en X, la designación del ingeniero eléctrico Hugo Osvaldo Zárate Chávez como nuevo director general paraguayo de Itaipú Binacional e indicó que el funcionario tiene "37 años de trayectoria" en la hidroeléctrica.

El gobernante dijo haberle encomendado "trabajar con transparencia, responsabilidad y compromiso con los intereses del Paraguay".

Zacarías había asumido el cargo el 16 de agosto de 2023, un día después del inicio del Gobierno del ahora expresidente Santiago Peña.

Zárate, quien se desempeñaba desde 2023 como director técnico de Itaipú, dijo que asumirá el cargo con "patriotismo, con transparencia, con mucho esfuerzo y honestidad". Su designación deberá ser avalada por el Senado.

Alliana también designó mediante un decreto a cuatro representantes paraguayos en el Consejo de Administración de Itaipú, entre ellos el expresidente del país Nicanor Duarte (2003-2008), el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, fue ratificado en el órgano.

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Este consejo, integrado por 12 miembros, seis por cada país, es el principal órgano de decisión de Itaipú y se encarga de establecer las directrices estratégicas, aprobar el presupuesto y supervisar la gestión de la hidroeléctrica.

Precisamente este miércoles, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, anunció que Alliana realizará su primer viaje oficial al exterior desde que asumió la Presidencia y que tendrá como destino Brasil, donde se reunirá con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, para negociar la tarifa que ese país paga por la energía de Itaipú.

El 3 de noviembre pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un proceso de resolución contra Ueno bank, lo que desencadenó una crisis que llevó a la destitución del presidente Santiago Peña mediante un juicio político. El exmandatario permanece en prisión preventiva y está acusado de asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio.

El pasado 7 de noviembre, Itaipú informó que mantenía depositados unos 183 millones de dólares en Ueno bank desde enero de 2025 y que inició acciones ante la Fiscalía para recuperarlos. Ese monto equivale al 7,6 % de los recursos recibidos por la hidroeléctrica entre 2024 y 2026 mediante remesas desde Brasil. La entidad aseguró que esta situación no afecta el funcionamiento de la central.

Entre 2024 y 2026, Paraguay recibió más de 2.409 millones de dólares en remesas procedentes de Brasil.

La represa de Itaipú, que comenzó a operar el 5 de mayo de 1984, es la tercera hidroeléctrica con mayor capacidad instalada del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan.