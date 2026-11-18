Durante la quinta emisión de su podcast radial 'Criterio Compartido', el mandatario advirtió que las dificultades económicas, que atribuyó en su mayoría al "cerco energético" y al embargo estadounidense, no justifican la inacción administrativa.

"Esas causas externas que nos golpean muchísimo, que son la principal causa de los problemas que tenemos, no pueden ser la justificación para tapar lo que no depende de eso y depende mucho de la subjetividad y de la actitud que se asume también ante un grupo de problemáticas", dijo Díaz-Canel.

El gobernante alertó que la ineficiencia estatal erosiona el respaldo popular al sistema.

"Dondequiera que hay una falta de gestión se quiebra la institución, y cuando se quiebra el papel de la institución y se empieza a desconfiar" de ella, se puede "quebrar nuestra unidad", afirmó.

A lo largo del espacio se difundieron testimonios ciudadanos que reflejan la gravedad de la vida cotidiana en Cuba: comunidades sin agua potable desde hace tres años, personas ciegas obligadas a cocinar con leña y carbón, así como demoras de más de un año en trámites de pensiones y viviendas colapsadas.

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El mandatario dijo que las quejas ciudadanas permiten al Gobierno "actuar", "solucionar" y "valorar incumplimientos, insatisfacciones, irresponsabilidades, insensibilidad".

También participó la viceministra primera de Justicia, Yaliet Peña, quien recordó que la ley de atención a las quejas y peticiones ciudadanas, vigente desde marzo de 2025, obliga a las entidades estatales a responder a la población en un plazo máximo de 30 días.

Si no lo hacen, "se configura el silencio administrativo", que permite al ciudadano presentar un recurso por la vía administrativa, explicó.

El Gobierno cubano reconoció este lunes con la aplicación de una ley para otorgar incentivos fiscales a empresas privadas y estatales que inviertan en sectores sociales como la educación, la salud, el deporte o la cultura, las "limitaciones" del Estado para "dar respaldo financiero a la actividad social" del país.

La medida forma parte de un paquete de 176 reformas con las que el Ejecutivo busca liberalizar la economía y que ha abierto al sector privado áreas como la ciencia, el turismo y la gestión de farmacias.

El país caribeño sufre desde hace seis años una de sus peores crisis económicas y humanitarias con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

La situación, provocada también por años de deficiente gestión del Gobierno de La Habana, ha escalado este año con las tensiones entre La Habana y Washington, marcadas por el bloqueo energético impuesto por EE.UU. desde enero y las sanciones secundarias a quienes inviertan en la isla.