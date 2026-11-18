Para acceder a este servicio, los extranjeros deben descargar la aplicación, registrarse con su pasaporte y número celular internacional, y mantener activo el servicio de 'roaming' durante su permanencia en Ecuador.

De esta manera, cuando reporten una emergencia a través de la aplicación, el personal de las salas operativas del 911 podrá devolver la llamada al número registrado y establecer contacto directo con quien solicita asistencia, explicó el ECU 911 en un comunicado.

En esta actualización también se encuentra la incorporación de once idiomas, que facilitan el acceso y la interacción con usuarios de diferentes nacionalidades.

El usuario puede descargar la aplicación y generar el registro de sus datos desde su país de origen. La opción para reportar emergencias se habilitará únicamente dentro del territorio ecuatoriano.

La versión anterior de la aplicación, solo permitía a los extranjeros registrar un número celular ecuatoriano.

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La iniciativa se enmarca en el Protocolo interinstitucional para la Gestión de Emergencias de Turistas Extranjeros en Ecuador.

"Cuando las circunstancias lo requieren, se aplica el procedimiento institucional de alertas muitingues, que facilita la asistencia en idiomas distintos al español y permite coordinar, según las características de cada caso, el apoyo de embajadas y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país", señaló el ECU 911.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.