La Fiscalía informó de que el juez suspendió la etapa de evaluación y preparatoria de juicio para Icaza y otras tres personas "debido a que sus candidaturas a elección popular están en firme, según un informe del Consejo Nacional Electoral".

De acuerdo con el Código de la Democracia, los candidatos no pueden ser privados de libertad, procesados penalmente ni enjuiciados desde que sus candidaturas quedan calificadas en firme hasta la proclamación oficial de los resultados electorales.

La decisión del juez se adoptó tras reinstalarse, de manera telemática, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Goleada, que indaga un presunto delito de lavado de activos, y en el que también está investigado Alvarez.

Icaza se lanzó a la política en busca de la Alcaldía de Guayaquil (suroeste) con el Partido Socialista Ecuatoriano, uno de los que cobija a los candidatos de la Revolución Ciudadana, el suspendido partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con el que Alvarez se convirtió en burgomaestre en 2023.

El pasado 16 de septiembre, un tribunal ratificó la condena a tres años de prisión impuesta al alcalde por retirarse un brazalete electrónico que le había sido colocado el año anterior en el marco del caso Triple A, relacionado con la distribución y comercialización ilegal de combustibles, por el que fue sentenciado en primera instancia a seis años y ocho meses de prisión.

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Alvarez, que mantiene el cargo porque el Consejo Municipal lo ratificó por mayoría, fue detenido en su casa el pasado 10 de febrero, por otra investigación por presunto lavado de dinero, conocida como 'Goleada', también vinculada a su negocio familiar de comercialización de combustibles.

El alcalde permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, una prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para albergar a líderes criminales y cuyo modelo está inspirado en el sistema penitenciario impulsado por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.