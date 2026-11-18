"Es falso", señaló en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en respuesta a la afirmación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, en inglés) de que sus drones habían impactado contra un sistema de radar estadounidense en la base durante las primeras horas de este miércoles.

"Todos los militares estadounidenses se encuentran a salvo y han sido contabilizados", detalló en Centcom.

El mando militar precisó que varios drones de ataque unidireccional lanzados por la Guardia Revolucionaria hacia Baréin fueron interceptados y que no se registraron daños en equipos militares estadounidenses ni lesiones entre sus efectivos.

Añadió que sus fuerzas y las de sus socios en la región permanecen "altamente vigilantes".

El incidente se produce en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y Teherán, que en los últimos días han reanudado el intercambio limitado de ataques contra instalaciones militares en Irán y países del golfo Pérsico.

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El jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatamí, afirmó este miércoles que las fuerzas armadas del país permanecen en alerta y vigilan "todos los movimientos del enemigo", ante el despliegue de un tercer portaviones estadounidense en Oriente Medio.

El militar advirtió además que, si Estados Unidos vuelve a atacar a la República Islámica, Teherán responderá.

El portaviones USS Theodore Roosevelt llegó recientemente a Oriente Medio, según informó el lunes el Centcom. En la región también se encuentran los portaviones USS George Washington y USS George H.W. Bush, además de otros buques estadounidenses que participan en el bloqueo naval de los puertos iraníes.

La nueva escalada se produce después de que Estados Unidos bombardeara instalaciones militares en la costa iraní y la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, mientras Irán ha reivindicado ataques con drones contra posiciones estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Desde principios de noviembre, estos enfrentamientos han puesto fin a una relativa calma de unos dos meses, mientras ambos países mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz y los esfuerzos de mediación no han logrado resultados.