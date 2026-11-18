"Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes", dijo la presidenta interina, Delcy Rodríguez, durante la firma en el Palacio de Miraflores (sede presidencial).

La nueva alianza representa la formalización de la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos, después de que este año Washington realizara ejercicios en Caracas en mayo y diera de baja, durante una operación conjunta, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Mientras los canales oficiales de información del Gobierno venezolano insistían en recordar "el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez", la realidad era otra en el Palacio de Miraflores, escenario de la firma formalizada por Hegseth y su homólogo venezolano, Gustavo González López, que fue durante años director del servicio de inteligencia venezolano, acusado de vulneraciones de derechos humanos.

Hegseth, que es una de las personas a las que el presidente Donald Trump encargó la transición en Venezuela luego de la captura de Maduro, recordó que su presencia en el país caribeño era algo "inimaginable" hace un año, pero que gracias al "valor" del líder republicano y "los mejores y más valientes soldados estadounidenses" se resolvió en "horas" un problema que afectó al hemisferio "durante 27 años".

El funcionario hizo referencia así a los casi 30 años que lleva gobernando el chavismo, liderado hasta enero por Maduro.

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En ese sentido, señaló que el Departamento de Guerra llevó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la Justicia estadounidense, lo que "puso fin a la guerra que, durante décadas, los narcoterroristas libraron en Venezuela contra los pueblos estadounidense y venezolano".

"Lo logramos mediante la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina, y sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos", recordó, y aseveró que así "Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador".

El resultado, afirmó, fue una "paz alcanzada a través de la fuerza, al llevar a los narcoterroristas ante la justicia y abrir un nuevo capítulo para los Estados Unidos, para Venezuela, para las fuerzas armadas venezolanas y para todo el hemisferio occidental".

Tras reunirse con Rodríguez en Miraflores, Hegseth dio una breve comparecencia ante medios, autoridades venezolanas y embajadores en la embajada estadounidense, que desde marzo vuelve a recuperar su actividad después del cierre en enero de 2019 cuando Caracas rompió relaciones con Washington y durante la anterior legislatura de Trump.

Hegseth detalló que este "acuerdo histórico" permitirá "a Estados Unidos colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa".

"Para completar la tarea de eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas, esta renovada asociación en materia de defensa no será algo meramente cosmético", destacó.

Para ello, apuntó la necesidad de "eliminar y erradicar" todas "las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio venezolano" y también de implementar "reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa", para las que trabajarán con el Gobierno venezolano.

Sin embargo, queda por ver qué alcance tiene esa "cooperación técnico-militar" y si puede conllevar una intervención más permanente de Estados Unidos en Venezuela o incluso el asentamiento de bases militares, lo cual está prohibido por la Constitución venezolana.

Más allá de eso, Hegseth también exaltó el acuerdo petrolero alcanzado en agosto, con el que Estados Unidos consiguió la explotación de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano por un periodo inicial de 25 años.

Acompañando a la comitiva estadounidense estuvo, precisamente, el cuestionado magnate Alejandro Betancourt, quien gracias a ese acuerdo consiguió que su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP) -de la que Estados Unidos es accionista en un 25 %-, se adjudicara la explotación de 17 campos petroleros.