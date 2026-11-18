Además de su importancia simbólica y política, el ataque tiene consecuencias considerables para las tropas rusas estacionadas en Crimea y en las regiones vecinas parcialmente ocupadas de Jersón y Zaporiyia.

Los graves daños causados por el ataque, que derribó uno de los arcos del puente y el tramo de calzada situado debajo, complicarán los suministros de armas utilizadas tanto en el frente como para los ataques aéreos contra la retaguardia de Ucrania, señalan funcionarios y analistas ucranianos.

Aunque el papel del puente como ruta de suministro militar ya se había visto mermado tras el primer ataque de Ucrania contra esta infraestructura en octubre de 2022, "continuó siendo la arteria logística más importante y más corta que conectaba Rusia con la península ocupada", escribe el analista militar Oleksandr Kovalenko para el Grupo de Resistencia Informativa.

En concreto, la munición para los ataques con drones y misiles de Rusia se transportaba a Crimea principalmente a través del puente de Kerch, indica.

Según el analista, el ataque al puente sitúa de facto a Crimea en un estado de "bloqueo", ya que Ucrania había restringido previamente el movimiento de suministros a través de otros canales clave al dañar dos puentes que unen Crimea con el sur ocupado de Ucrania.

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Durante los últimos meses, Ucrania también ha atacado los transbordadores que Rusia utilizaba como vía alternativa de abastecimiento.

Como consecuencia, las tropas rusas en Crimea ya no dispondrán de un suministro estable y la península perderá su importancia como centro de tránsito para las fuerzas rusas en el sur, subraya Kovalenko.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano también destacó el papel del puente como "la arteria principal que transporta combustible, munición, equipamiento y personal a la península y, desde allí, al sur de Ucrania".

"Cada hora sin tráfico por el puente significa que las unidades rusas del sur reciben menos de lo que necesitan para seguir luchando", subrayó.

Rusia ha acumulado algunos suministros militares en la península, según declaró a la agencia de noticias Ukrinform el almirante Igor Voronchenko, antiguo comandante de la Flota de Ucrania. Esto significa que podrían pasar semanas o meses hasta que se aprecie el efecto completo.

El derrumbe parcial del puente implica que Rusia tendrá que aumentar el tráfico por las carreteras que conectan Crimea y el sur de Ucrania con Rusia a través de las zonas ocupadas de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Estas rutas han sido objeto de intensos ataques por parte de unidades ucranianas con drones, que desde el verano han alcanzado a cientos de camiones con suministros militares y combustible.

Las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos al acceso a la tecnología de Internet por satélite Starlink hacen que algunos de los drones utilizados para estos ataques vuelen ahora a una velocidad mucho menor. Esto complica los ataques, afirmó a EFE "Leon", portavoz de la 414ª Brigada de Sistemas No Tripulados de Ucrania "Pájaros de Magiar".

"Una velocidad menor facilita que los grupos de defensa aérea rusos los intercepten", explicó, aunque añadió que, no obstante, los ataques siguen siendo eficaces y mantienen su intensidad.

"Nuestra operación para restringir el abastecimiento militar de Crimea sigue en marcha y continuará", subrayó.

El ataque al propio puente también demostró que Ucrania puede llevar a cabo sofisticados ataques con drones y misiles sin depender de Starlink.

Otra consecuencia importante del derrumbe parcial del puente es el cierre del tráfico marítimo por el estrecho de Kerch.

Según señalan los observadores militares, el arco del puente y un tramo de su parte destinada al tráfico rodado se derrumbaron precisamente en el punto por donde pasan los barcos entre el mar de Azov y el mar Negro.

Mientras las reparaciones, dificultadas por posibles nuevos ataques de Ucrania no despejen el paso, la circulación de buques tanto civiles como militares seguirá restringida en la zona, lo que afectará a las exportaciones de Rusia desde sus puertos del mar de Azov y limitará su capacidad para desplazar su flota.