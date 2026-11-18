"Esta misión está convirtiendo nuestros compromisos en oportunidades comerciales concretas con la presencia de 190 representantes de 22 estados miembros de la Unión Europea, y con ello mandamos un mensaje muy claro: los negocios europeos creen verdaderamente en el potencial del mercado mexicano y están listos para invertir en este país", indicó en la inauguración del Foro Empresarial: Relaciones Comerciales Agroalimentarias" en la capital mexicana.
Hansen apuntó que la numerosa delegación comercial es la mejor muestra "de que nuestra relación tiene un verdadero futuro económico" y que existe una "potencial no explotado que tenemos que aprovechar juntos y con el acuerdo modernizado lo lograremos".
La misión tiene como objetivo fortalecer los vínculos comerciales entre la UE y México, fomentar los intercambios entre sus sectores agroalimentarios, así como identificar nuevas oportunidades de negocio en beneficio de las empresas y los consumidores de ambas regiones, en el marco del Acuerdo Global Modernizado.
El comisario europeo destacó que con el acuerdo "se van a eliminar 95 % en los aranceles mexicanos que actualmente afectan las exportaciones agroalimentarias de Europa", a la vez que habrá una simplificación de procedimientos administrativos y aduaneros.
En mayo pasado, ambas partes firmaron el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, que sustituye al sellado en 2000, con la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen,
Para la embajadora de la UE en México, Belén Martínez Carbonell, la visita de Hansen y las empresas europeas "refleja la importancia que la nueva europea concede a su relación agroalimentaria con México y su voluntad de profundidad, los vínculos comerciales empresariales".
Recordó que México es un "socio estratégico" y el segundo socio comercial de la Unión Europea en América Latina y con sus 130 millones de habitantes "representa un mercado de gran dimensión y con importantes oportunidades para los productores europeos".
A juicio de Martínez Carbonell, la visita "busca más que promover productos europeos, pretende generar relaciones comerciales duraderas, acercar a productores y compradores y abrir nuevas oportunidades para el negocio por ambas partes".
Mientras que la secretaria de Agricultura de México, Columba López Gutiérrez, dijo que tras 25 años de relación comercial México y la UE tienen la oportunidad de ampliar sus relaciones económicas y fortalecer nuestra cooperación, pero que abrir mercados no es suficiente.
"Necesitamos mantener un diálogo estrecho y constructivo para atender los desafíos sanitarios y regulatorios, facilitar las certificaciones avanzar en el reconocimiento de nuestros sistemas de producción orgánica y fortalecer la capacidad de nuestros productores", apuntó Gutiérrez.
La delegación está integrada por empresas y organizaciones europeas de diversos sectores, entre ellos carne, productos lácteos y quesos, vinos, cerveza, bebidas espirituosas, aceite de oliva, frutas y hortalizas, así como alimentos procesados y productos de confitería.