Estas cifras se explican en parte por el aumento del 33,7 % de las importaciones, que alcanzaron los 8.192,8 millones de dólares en septiembre, frente a los 6.128,8 millones del mismo mes de 2025.

Las manufacturas continuaron concentrando la mayor parte de las compras en el exterior, con un total de 5.963,2 millones de dólares y una participación del 72,8 % del total.

Por su parte, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas acumularon un total de 1.187,2 millones de dólares (14,5 %) y los combustibles sumaron 1.037,1 millones de dólares (12,7 %).

Por países, China fue el principal origen de las importaciones colombianas en septiembre, con una participación del 29,3 %. Las compras procedentes de ese país crecieron un 37,9 % en la comparativa interanual y alcanzaron los 2.400,3 millones de dólares.

El aumento en septiembre se explicó, según el DANE, por las mayores compras de vehículos -con un incremento equivalente al 378,5 % en comparación al mismo mes de 2025-, teléfonos celulares, motocicletas y velocípedos.

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En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con una participación del 21,1 %, que equivale a 1.732,2 millones de dólares distribuidos en gas natural licuado, gasóleos y otros.

Le siguen México (5,5 %), Brasil (4,9 %), Alemania (3,2 %), Trinidad y Tobago (2,9 %), India (2,2 %) y otros (30,8 %).