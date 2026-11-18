"Humano" se impuso así a las otras cuatro palabras que quedaron en la lista de finalistas de la institución británica: "análogo", "agente", "saludable", o "chic".

Para el Diccionario de Cambridge, el adjetivo "humano", que procede del latín 'humanus', significa literalmente "perteneciente o relativo a la tierra", ha sido históricamente utilizado para definir a "quien posee las cualidades, defectos y sentimientos propios de las personas, a diferencia de dioses, animales o máquinas".

Precisamente, es esta última acepción, la relativa a las máquinas, la que ha decantado la balanza hacia la elección de "humano" como palabra del año.

Según el diccionario británico, la palabra "humano" se utiliza cada vez más en inglés de manera compuesta para reivindicar algo "hecho, generado, o escrito" por personas y en contraposición a creaciones de IA, en lo que define como un giro lingüístico que podría evidenciar, además de la omnipresencia de esta tecnología generativa, un cambio en nuestra actitud hacia ella.

"La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hablamos sobre lo que significa ser humano. Los temores sobre lo que los humanos podemos perder cuando externalizamos nuestro pensamiento nos han hecho reconsiderar hasta qué punto dependemos de la IA: desde los mejores matemáticos hasta los maestros de niños pequeños", comentó en un comunicado el lexicógrafo y editor jefe del Diccionario de Cambridge, Colin McIntosh.

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La institución británica afirma que "humano" es una palabra que representa al 2026, pues cuando echemos la vista atrás dentro de unos años, se verá como un momento crucial en la historia del hombre frente a la máquina, pues la IA ya es capaz de producir textos, arte e incluso música que puede hacerse pasar por contenido hecho por personas.

Por eso, también explica que, en un mercado saturado por contenido generado por IA, las creaciones humanas han pasado a considerarse como un producto de valor, incluso con sus imperfecciones.

"Humano" le toma el testigo como palabra del año a "parasocial", el término escogido por el Diccionario de Cambridge en 2025, que hace referencia a aquella conexión que desarrolla una persona hacia una celebridad -o una inteligencia artificial- a la que no conocen.