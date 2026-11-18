En la nota, Israel identifica a uno de los fallecidos como Ashraf Nayef Muhamad Tabasi, a quien califica como "comandante de pelotón en la Brigada de Jan Yunis del ala militar de Hamás" y que murió en un ataque en la zona de Jan Yunis, sur de Gaza.

La Defensa Civil de Gaza informó el martes de la muerte de este hombre por el disparo de un dron de reconocimiento cerca de la mezquita de Jaled bin al Walid.

El otro muerto citado por el Ejército israelí es Saber Nayef Mahmud Nabhan, al que sitúa como "comandante de pelotón en el Batallón de Yabalia Oeste del ala militar de Hamás" y que mató en la zona de Yabalia, en el norte.

Por el momento, el brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, no han publicado sus muertes en sus canales.

Según el Ejército israelí, ambos "participaron en la promoción de ataques contra las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y civiles israelíes", así como también "trabajaban para reconstruir las capacidades militares de Hamás".

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no distingue entre civiles y combatientes, las tropas israelíes han matado a 74.710 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.658 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace más de un año.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.