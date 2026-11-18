El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, que participó en un foro organizado con el Banco Central de Brasil, elogió a este país suramericano como un "ejemplo" de nación que ha logrado mantener un sistema de metas de inflación y cuenta con credibilidad en su cumplimiento.

"El sistema de objetivos de inflación se sustenta en un principio sencillo: la credibilidad. La solidez de este marco depende de las expectativas que sea capaz de afianzar. Cuando las expectativas se mantienen firmes, las perturbaciones pasan de largo; cuando se desvanecen, la inflación se arraiga y resulta costoso revertirla", dijo Clarke en el foro, según un comunicado del FMI.

El directivo del FMI afirmó que "la credibilidad es difícil de ganar y fácil de perder", a la vez que advirtió de la dificultad de mantener el control de los precios "en un mundo propenso a las turbulencias".

"En un mundo propenso a las turbulencias, los bancos centrales deben encontrar un equilibrio: ignorar las turbulencias temporales sin permitir que den lugar a una inflación persistente", afirmó.

En este contexto, recalcó la importancia de reforzar "la independencia y la credibilidad" de los bancos centrales y que estos mantengan "expectativas de inflación mejor ancladas", que les permita moderar las subidas de los tipos de interés.

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La inflación de Brasil se sitúa en el 4,63 % interanual, ligeramente por encima de la meta del Banco Central, que es del 3,0 % con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

Esto ha obligado al emisor brasileño a detener su política de baja de la tasa de interés, que está ubicada en el 13,75 % anual.